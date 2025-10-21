X börjar sälja inaktiva användarnamn

X meddelar att man lanserar en marknadsplats för inaktiva användarnamn där Premium+- och Premium Business-kunder kan begära, buda på eller köpa användarnamn som ligger oanvända.

Tjänsten samlas på en särskild sida, handles.x.com, där användare kan delta i så kallade "handle drop"-evenemang eller göra direkta förfrågningar. Företaget delar upp handtagen i kategorier: Priority handles som ofta är längre eller flersordsfraser och kan begäras kostnadsfritt för prenumeranter, samt Rare handles som är kortare eller mer eftertraktade och som kan säljas via drops eller direktköp till högre priser.

Direktköp av sällsynta handtag prissätts efter popularitet, längd och kulturell betydelse. X motiverar förändringen med att skapa en ny möjlighet för intäkter både genom försäljning av användarnamn och genom att öka värdet av sina prenumerationer. Intresserade kan skriva upp sig på en väntelista för tidig åtkomst.