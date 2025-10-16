Samsung lägger ner Galaxy Edge-serien

Samsung har nu bekräftat att Galaxy S26 Edge inte kommer att lanseras, trots tidigare spekulationer om att modellen skulle ersätta Galaxy S26 Plus. Det ska även vara bekräftat enligt publikationen SamMobile. Beslutet markerar en återgång till en mer traditionell modelluppställning för Galaxy S-serien, där Samsung väljer att behålla Galaxy S26 Plus tillsammans med basmodellen och Ultra-versionen.

Bakgrunden till förändringen uppges vara att Galaxy S25 Edge inte nådde upp till förväntningarna när det gäller försäljning. Samsung hade först planerat att lansera fyra modeller i Galaxy S26-serien: Galaxy S26, S26 Plus, S26 Edge och S26 Ultra, men efter att ha utvärderat marknadsresponsen har företaget valt att gå vidare med tre modeller, vilket ligger i linje med tidigare strategier.

Galaxy S26-serien kommer att introducera Samsungs första 2-nanometerschip, Exynos 2600, som kommer att användas i basmodellen. Galaxy S26 Ultra får en kraftfullare processor från Qualcomm – Snapdragon 8 Elite Gen 5 – som väntas ge bättre prestanda och energieffektivitet. Det är ännu inte klart vilken processor Galaxy S26 Plus kommer att få, men det spekuleras i att den kan få antingen Exynos eller Snapdragon beroende på region.