Samsung Galaxy Z Fold 7 nu 10 000 kronor billigare

Mobil var med på lanseringen när Samsung Galaxy Z Fold 7 presenterades. Samma dag, den 9 juli, så började vi testa telefonen och den kom ut i butiker i Sverige 25 juli. Då var prislappen från 25 000 kronor upp till 30 000 beroende på hur mycket lagringsutrymme du ville ha. Generellt är det ovanligt att det här introduktionspriset sänks förrän efter lång tid, Idag går det dock att hitta Samsung Galaxy Z Fold 7 för 15 900 kronor hos flera återförsäljare. Samtidigt som flera återförsäljare alltså erbjuder ett kraftigt reducerat pris har många andra återförsäljare fortfarande det ursprungliga priset på 25 000 kronor och uppåt. Detta inklusive Samsung själva som tar 24 990 kronor för Galaxy Z Fold 7 med den minsta mängden intern lagring, 256 GB.

De billigaste återförsäljarna i skrivande stund är Mobilestore och CDON. Hos Mobilestore kan vi läsa att deras telefoner inte har nordisk programvara utan europeisk och att de därför varnar för att vissa tjänster kan vara begränsade men att garanti ska gälla som vanligt. CDON som också är billiga och är mellanhand för Mobilhörnan har ingen motsvarande information. Båda återförsäljarna har kort leveranstid.

Statistik från Prisjakt visar att de lägre priserna hos de billigaste återförsäljarna inte är en bara tillfällig kampanj, utan att priset sänkts löpande sedan lanseringen.

Redan i början av augusti, endast en dryg vecka efter säljstarten, började priset att rasa, först från 25 000 kronor till 22 000, sedan vidare till 17 000 i mitten av september.