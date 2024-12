Mobil förutsäger mobilåret 2025

Sedan kom förseningarna, vi fick efter en tid veta att Apples AI inte dyker upp i EU förrän våren 2025. Och då inte ännu på svenska. Samsungs Galaxy AI släpptes på svenska sent 2024, Googles Gemini och Gemini Live finns på svenska. En uppstickare i sammanhanget som Asus har faktiskt svenskt språkstöd i sin direktöversättning, men Apples Apple Intelligence har ännu inte släppt någon information om när den kan komma på svenska.

När Apple lanserade sitt eget AI-initiativ Apple Intelligence våren 2024 under WWDC var det av stor vikt. De skulle både försäkra omvärlden om att de inte hamnat på efterkälken i denna omtalade del av teknikutvecklingen. Vi fick höra både att Apple arbetat med AI länge, men inte pratat mycket om det, samt att den AI de nu släpper är en egen typ som värnar din personliga integritet. Kängan till konkurrenterna var illa dold, men samtidigt bjöd Apple in Google och Chat GPT för att klara de mer avancerade frågor den egna tjänsten går bet på.

Mera AI men hur – upp till bevis!

Smarta glasögonens genomslag

Apples “ansiktsdator” Vision Pro var ett av de mest omtalade produktsläppen i år, men också ett som snabbt visade sig attrahera måttligt med positiva reaktioner. Visst var flytet och det intuitiva gränssnittet häftigt när vi testade, men vad ska man ha den till och vad ska rättfärdiga prislappen. Här har Samsung en chans, tänkte vi. Dom har suttit i båten medan Apple släppt Vision Pro och sett konkurrenten göra misstagen och strax innan jul släppte så Google sitt operativsystem Android XR och Samsung förhandsvisade sitt headset, ett första som ska följas av glasögon i ett senare skede. Efter Apple Vision Pros tröga start tror nog de flesta att ett billigare, mindre avskärmande glasögonformat, till skillnad från headset, är vägen att gå. Vi kan nog vänta sig ett upplägg liknande Wear OS där Samsung har något av en vip-plats men där fler tillverkare också kan hjälpa till att driva marknaden med egna headset och glasögon. Google inkluderade. Nu återstår att se vad som blir eventuellt framgångskoncept i andra generationens headset/glasögon och vad vi faktiskt ska ha dem till.

Små mobiler blir sällsyntare…

Konjunkturen för mer kompakta mobiltelefoner har gått neråt över tid men inte utan toppar och dalar. Just nu ser vi ut att vara i en dal när Sony verkar ha lagt ner sin Xperia 5-serie och Asus sin Zenfone-serie. Det ryktas också att den mindre Galaxy S26-modellen kan försvinna 2026. I gengäld sägs Oneplus planera en mobil i samma storlek som Xiaomi 14, med en skärm på strax över 6,3 tum. Om inte kompakt så åtminstone mindre än snittet.

…men tunna mobiler gör comeback

Det fanns en tid när tillverkarna tävlade om att göra mobilerna så tunna som möjligt. För Apples del peakade det 2014 med Iphone 6 som var 6,9 mm tjock, innan det vände och mobilerna började tjocka till sig igen. Delvis för att man behövde klämma in mer kylning och större batteri men också för att de tunna mobilerna lättare skadades om man till exempel hade dem i bakfickan. Idag görs mobilerna i lyxigare material och det finns tecken på att både Apple och Samsung planerar att ersätta några av sina mindre populära modeller med tunnare alternativ. Iphone 17 Plus kan därför komma att ersättas av Iphone 17 Air och någon av Samsungs Galaxy S25 med en Slim. Om detta visar sig vara fallet lär säkert flera tillverkare haka på.

Trendbarometer – mobiltillverkarnas framtidsutsikter

→ Apple

En stabil strategi har präglat Apples närvaro på mobilmarknaden. Nytt IOS en gång om året, nya telefoner på hösten. Sällan först med ny teknik utan utvecklar det som andra redan provat. Bolagets utökade satsning på AI kan dock förändra detta. Nu krävs snabbare mjukvaruutveckling oftare för att hålla jämna takt med konkurrenterna.

→ Samsung

Verkar vilja styra om men gör det långsamt, så S25-serien lär se ut ungefär som S24, men till året efter det kan det bli omstökningar, och det är inte säkert att vi får se den vanliga kombinationen av tre S26-modeller i ungefär samma format som föregående årsmodeller. Men det är längre in i framtiden. Samsung som tidigare varit föredömligt snabba med Android-uppdateringar har i detta skede hamnat på efterkälken. Nu tycks One UI 7 och Android 15 komma först i S25-serien när den lanseras. Det blir ett tillfälle för Samsung att ytterligare lyfta mjukvarans (och AI:s vikt) kanske på bekostnad av blygsamma uppdateringar på hårdvarusidan.

→ Nokia HMD

Nokiavarumärket enbart för nostalgiprodukter och andra knapptelefoner framöver. Vad HMD-varumärket ska laddas med för värden och vilken roll de ska ta är mer oklart, men reparerbarhet och digital detox är egenskaper från Nokia-arvet som HMD tar med sig även in i det egna varumärket. Något i närheten av flaggskepp har vi dock inte fått se så de tycks inte sikta på att mäta sig med de största tillverkarna eller de dyraste kpnkurrentmodellerna.

↗ Oneplus Oppo

Som ni ser i listan ovan är det många Oneplus-produkter som imponerat på oss under året, vi kunde även ha nämnt headsetet Oneplus Buds Pro 3 som är ett väldigt trevligt True Wireless-headset. Också kännetecknande är att ingen av de produkter vi nämnt är en mobiltelefon. Oneplus har gått långt från när man gjorde en billig toppmodell om året. Tidigare har Oneplus insteg på andra områden känns lite trevande, framöver tror vi att de blir allt viktigare för företaget. Eller varumärket ska vi kanske säga, för Oneplus är i praktiken Oppos varumärke på svenska marknaden. För Oppo är det lätt att designa om produkter de redan har i sitt breda sortiment och sälja dem under Oneplus märke, och vi kommer nog få se ännu större bredd från dem under 2025.

→ Google

För Google är hårdvaran mer en plattform att testa ut ny mjukvara än något man försöker briljera med, och kanske ännu mer nu när AI blir en allt viktigare del av deras tjänsteutbud. Det innebär att Googles Pixel-enheter nästan per definition kommer att likna andra tillverkares mainstreamprodukter, ett av syftena är ju att utveckla mjukvaran åt dessa. Googles nya operativsystem Android XR för Xtended Reality-glasögon kom lite som en överraskning vid slutet av 2024, räkna med att Google har en förhandstitt av sina egna glasögon på Google I/O och lansering till hösten.

→ Nothing

Utan att ha direkt insyn i bolagets finanser måste man vara imponerad av vad Nothing lyckats med. Att ta sig in på marknaden för mobiler mitt under pandemi och ekonomiska globala utmaningar, dessutom i segment flera andra övergivit. Budgetvarumärket CMF är en frisk fläkt som inte bara gör billigt utan även gör det kul.

↗ Xiaomi

Har skapat uppmärksamhet under året som gått, med sina mobiler, men kanske mest med sitt intåg i bilbranschen. Just att Xiaomi utöver mobilerna har ett brett utbud av andra produkter i angränsande teknikområden gör dem till en kraft att räkna med, vilket också visat sig i bolagets förbättrade ekonomiska resultat senaste tiden.

↗ Motorola

Ser på mobiler på ett annat sätt än de flesta andra tillverkare. En undersökning från analytikerna på Counterpoint tidigare i år visade att Motorola har outsourcat 90 procent av sin tillverkning. Det kan man tolka som att de fokuserar mer på marknadsföring, målgrupper och samarbeten än på tekniken i sig, ser telefonen med som en konsumentprodukt likt ett klädesplagg, en köksmaskin, heminredning eller ett verktyg. Det verkar funka.

→ Asus

På pappret kan Asus satsning på gamingmobiler tyckas dömd att misslyckas. Apple och Samsung dominerar den svenska marknaden totalt och lämnar bara ett fåtal procent kvar till övriga tillverkare att dela på. Hur ofta ser du någon på bussen sitta med en ROG Phone blinkandes med sina dioder på baksidan. Nä, någon stor marknadsandel har de knappast. Därför särskilt häftigt att de faktiskt har AI-tjänster på svenska och var först ut med en telefon med Snapdragon 8 Elite i Sverige.

→ Sony

Sony gör idag telefoner främst för att behålla kompetensen till proffsprodukter och för att få sitta med vid bordet när nya tekniker och standarder planeras. 2024 gick man från tre telefonmodeller om året till två, och man lär fortsätta på det spåret även 2025. Räkna med att Sony klamrar sig kvar som mobiltillverkare med minsta möjliga ansträngning från deras sida i form av innovationer utanför kameraområdet eller ny design.