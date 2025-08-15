Apple har släppt Ios 18.6.1

Det har gått lite över två veckor sedan Apple släppte den större uppdateringen till Ios 18.6, men nu har de kommit med den första mindre uppdateringen till Ios 18.6.1.

Apple brukar vara sparsmakade med information om vad uppdateringarna innehåller, men den här gången nämner de inte ens säkerhetsuppdateringar eller allmänna uppdateringar, bara att användare i USA får ett nytt sätt att använda funktionen Syrenivåi blodet tillsammans med med Apple Watch Series 9 och Series 10 samt Apple Watch Ultra 2.