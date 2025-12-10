Filma olycksplatser med ny säkerhetsfunktion

Google har börjat rulla ut en ny säkerhetsfunktion för Android som gör det möjligt för en räddningsoperatör att skicka en förfrågan om att få se en livevideo från en användares telefon under ett nödsamtal eller en nödsituation. Funktionen är avsedd att hjälpa larmoperatörer att snabbare och mer exakt bedöma vad som händer, särskilt i situationer där den som ringer har svårt att tala eller beskriva omständigheterna.

Funktionen aktiveras inte av användaren själv. Endast en verifierad räddningsoperatör kan initiera förfrågan, och när en sådan begäran skickas visas en tydlig prompt på telefonens skärm. Användaren kan då välja att börja dela video med ett enda tryck eller avböja förfrågan. Delningen kan när som helst avbrytas av användaren genom att trycka på stoppknappen.

Google betonar att videoströmmarna krypteras som standard och att användaren alltid har kontroll över om och när videon delas. Företaget beskriver funktionen som enkel att använda och säger att den inte kräver någon särskild förberedelse eller inställning från användarens sida. Tanken är att realtidsbilder kan hjälpa räddningstjänsten att ge bättre instruktioner, till exempel vid olyckor eller medicinska nödsituationer, och därmed förbättra möjligheten till snabb och korrekt hjälp.

Android Emergency Live Video fungerar på telefoner med Android 8 eller senare så länge Google Play‑tjänster är installerade, vilket innebär att många befintliga enheter omfattas. Lanseringen sker initialt i USA samt i utvalda regioner i Tyskland och Mexiko, och Google uppger att man samarbetar med lokala myndigheter och räddningstjänster för att utöka tillgängligheten till fler områden. Företagets presentation framhåller också att funktionen bygger vidare på tidigare säkerhetsverktyg i Android‑ekosystemet, som platsdelningstjänster och detektering av bilolyckor. Google uppmanar intresserade offentliga säkerhetsorganisationer att ansöka om att bli partner för att kunna ta emot och hantera videoförfrågningar i sina regioner.