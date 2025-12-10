Pixel 10 blir snabbare efter uppdatering

Google har släppt en kvartalsuppdatering för Android 16 kallad Android 16 QPR2, som enligt rapporter ger Pixel 10 en märkbar förbättring i respons och flyt vid vanlig användning. Uppdateringen innehåller systemoptimeringar som förbättrar hur telefonen hanterar uppgifter, vilket gör att appar öppnas snabbare och gränssnittet upplevs som smidigare.

Uppmätta tester visar att toppvärden för processor och grafik ökar med omkring 5 procent, medan ett verkligt arbetsbelastningstest (PCMark Work 3.0) kan ge nästan 20 procent högre poäng efter uppdateringen. Förbättringarna kommer genom mjukvaruförändringar som bättre schemaläggning av uppgifter snarare än någon ny hårdvara, vilket tyder på att Google optimerat systemet för att utnyttja den befintliga Tensor G5-plattformen mer effektivt. QPR2 innehåller också flera andra justeringar, bland annat anpassningsbara ikonformer, förbättrad widgetpanel, bättre HDR‑ljusstyrning samt över trettio säkerhets- och buggfixar för batteri, Bluetooth, kamera och skärm.