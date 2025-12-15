Apptips: Nu kan du casta med Apple TV på Android

Apple har släppt en ny version av Apple TV‑appen för Android. Uppdateringen, som har versionsnummer 2.2, gör det nu möjligt att använda Google Cast. Det innebär att användare kan casta filmer och serier direkt till till exempel Chromecast‑enheter.

När appen först lanserades saknades stöd för Google Cast, något som uppmärksammades av många användare. Under året har Apple successivt förbättrat appen, bland annat genom att lägga till notiser om nya avsnitt. Uppspelningen sker i helskärm med stora knappar för paus och spolning, samt en tydlig tidslinje.

I samband med uppdateringen har Apple även gjort en mindre förändring av appens ikon på hemskärmen. Den nya versionen av Apple TV‑appen för Android rullas ut i detta nu via Google Play Store.