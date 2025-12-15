-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
-
Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025
-
Krönika: Okej, men hur agerar mobiloperatörerna i kaoset?
-
Mobil svarar om telefonerna som blockeras i 2G- och 3G-nedstängningen
-
PTS bär skulden när mobiler spärras med kort varsel
-
Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt
-
Nyheterna som gör mobilens batteri bättre
-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
Casta loss med nya Apple TV-appen
Apptips: Nu kan du casta med Apple TV på Android
Funktionen har saknats fram tills nu – casta med Android-versionen av Apple TV‑appen.
Apple har släppt en ny version av Apple TV‑appen för Android. Uppdateringen, som har versionsnummer 2.2, gör det nu möjligt att använda Google Cast. Det innebär att användare kan casta filmer och serier direkt till till exempel Chromecast‑enheter.
När appen först lanserades saknades stöd för Google Cast, något som uppmärksammades av många användare. Under året har Apple successivt förbättrat appen, bland annat genom att lägga till notiser om nya avsnitt. Uppspelningen sker i helskärm med stora knappar för paus och spolning, samt en tydlig tidslinje.
I samband med uppdateringen har Apple även gjort en mindre förändring av appens ikon på hemskärmen. Den nya versionen av Apple TV‑appen för Android rullas ut i detta nu via Google Play Store.