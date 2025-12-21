-
Krönika: Konsumentverket får städa när 2g och 3g stänger ner
-
Krönika: Det här behöver Samsung göra för att lyckas 2026
-
Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
-
Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025
-
Krönika: Okej, men hur agerar mobiloperatörerna i kaoset?
-
Mobil svarar om telefonerna som blockeras i 2G- och 3G-nedstängningen
-
PTS bär skulden när mobiler spärras med kort varsel
-
Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt
Nu även med kameror
SmartThings får stöd för Matter‑kameror
Samsung uppdaterar SmartThings med stöd för Matter 1.5 och blir först med att integrera kameror i den nya smarta hem‑standarden.
Samsung har presenterat en ny uppdatering av sin smarta hem‑plattform SmartThings som gör den till den första i branschen med stöd för Matter‑kompatibla kameror. Stödet kommer genom den nya standarden Matter 1.5 och börjar rullas ut nu i december.
Med Matter 1.5 blir det möjligt att använda olika typer av kameror i SmartThings, till exempel inomhus‑ och utomhuskameror samt videodörrklockor. Standarden omfattar funktioner som live‑video, tvåvägskommunikation, rörelsedetektering och händelsehistorik. Syftet är att göra kameror till en mer integrerad och standardiserad del av det smarta hemmet.
För tillverkare innebär uppdateringen att kameror kan kopplas till SmartThings utan att kräva egna speciallösningar. Samsung samarbetar med flera företag inom smarta hem‑området, och de första kamerorna som bygger på Matter‑standarden väntas lanseras under våren 2026.
Samsung uppger att SmartThings nu stöder tusentals certifierade enheter från hundratals partnerföretag. Genom att tidigt införa stöd för Matter 1.5 vill företaget stärka sin roll som en öppen plattform där produkter från olika tillverkare kan fungera tillsammans i samma smarta hem.