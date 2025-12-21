SmartThings får stöd för Matter‑kameror

Samsung har presenterat en ny uppdatering av sin smarta hem‑plattform SmartThings som gör den till den första i branschen med stöd för Matter‑kompatibla kameror. Stödet kommer genom den nya standarden Matter 1.5 och börjar rullas ut nu i december.

Med Matter 1.5 blir det möjligt att använda olika typer av kameror i SmartThings, till exempel inomhus‑ och utomhuskameror samt videodörrklockor. Standarden omfattar funktioner som live‑video, tvåvägskommunikation, rörelsedetektering och händelsehistorik. Syftet är att göra kameror till en mer integrerad och standardiserad del av det smarta hemmet.

För tillverkare innebär uppdateringen att kameror kan kopplas till SmartThings utan att kräva egna speciallösningar. Samsung samarbetar med flera företag inom smarta hem‑området, och de första kamerorna som bygger på Matter‑standarden väntas lanseras under våren 2026.

Samsung uppger att SmartThings nu stöder tusentals certifierade enheter från hundratals partnerföretag. Genom att tidigt införa stöd för Matter 1.5 vill företaget stärka sin roll som en öppen plattform där produkter från olika tillverkare kan fungera tillsammans i samma smarta hem.