IKEA testar heminredning i Roblox

Möbeljätten IKEA drar igång ett nytt experiment där man tar hjälp av det populära spelet Roblox som finn som mobilspel för bland annat Ios och Android. Det handlar om att testa digital heminredning i spelet Welcome to Bloxburg på Roblox. Satsningen är ett pilotprojekt som genomförs i Sverige och Australien och handlar om att låta spelare använda och utforska IKEA-produkter i en virtuell miljö.

I Welcome to Bloxburg kan spelare bygga och inreda egna hem. Under en begränsad period får de tillgång till ett urval av välkända IKEA-produkter, som soffor, mattor och den populära mjukleksaken BLÅHAJ. Produkterna kan låsas upp direkt i spelet via en tillfällig IKEA-butik eller genom att skanna QR-koder som finns gömda i fysiska IKEA-varuhus.

Enligt IKEA är målet att lära sig mer om hur människor interagerar med heminredning i digitala miljöer. Erfarenheterna från projektet ska användas för att utveckla framtida digitala satsningar och hitta nya sätt att möta kunder även utanför de traditionella varuhusen.