Nothings mobiler blir dyrare

Smartphonetillverkaren Nothing förbereder sina kunder på att mobiltelefoner kan bli dyrare under de kommande åren. I ett inlägg på X skriver företagets vd Carl Pei att ökade kostnader för centrala komponenter, framför allt minne, gör att priserna stiger. Han pekar på att den globala efterfrågan på avancerade chip och minneskretsar har ökat kraftigt, mycket på grund av den snabba utvecklingen inom AI‑teknik. Detta skapar en brist som pressar upp kostnaderna för hela branschen.

När komponenter blir dyrare påverkar det direkt slutpriset för konsumenterna. Pei betonar att detta inte är ett isolerat problem för Nothing, utan en bred trend som gäller alla tillverkare. Företag som tidigare har profilerat sig som prisvärda kan därför också tvingas höja sina priser. Utvecklingen visar hur starkt beroende mobilindustrin är av tillgången på minneskretsar och hur snabbt förändringar i tekniksektorn kan slå igenom i vardagsprodukter.

Carl Peis budskap är att konsumenter bör vara beredda på en ny prissituation under 2026, där smartphones generellt kan bli dyrare än vad många är vana vid.