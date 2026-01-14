Läcka visar påstådd Pixel 10a

Google Pixel 10a har nu visats upp i vad som påstås vara en första officiell renderad bild av publikationen Android Headlines. Telefonen ser nästan identisk ut med förra årets Pixel 9a, med platt baksida, tjocka skärmkanter och två kameror på baksidan. Den svarta färgen kallas återigen Obsidian, ett namn Google använt sedan Pixel 6. Enligt Google behålls samma design i tre generationer, vilket innebär att även kommande Pixel 11a väntas få samma utseende.

Specifikationerna följer också tidigare modell nära. Pixel 10a får en 6,3 tum stor skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens som kan växla ner till 60 Hz. Telefonen utrustas med 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring, med möjlighet till en version med 256 gigabyte. Batteriet är på 5100 mAh och laddas med upp till 23 watt. Processorn väntas bli en något anpassad version av Googles Tensor G4, inte samma som i övriga Pixel 10‑modeller.

Lanseringen av Pixel 10a väntas ske under våren, troligen i mars eller april, medan andra rykten hävdar att den kan komma att lanseras redan i februari.