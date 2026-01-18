Krypterade RCS på väg till Iphone

Apple förbereder nu förbättrat stöd för meddelandestandarden RCS i kommande versioner av Ios. I den senaste betaversionen av Ios 26.3 har det hittats tecken på att Apple är på väg att införa stöd för RCS Universal Profile 3.0, vilket bland annat gör det möjligt att använda end-to-end-kryptering när Iphone-användare skickar meddelanden till Android-användare.

RCS används redan i dag som ett modernare alternativ till SMS, men kommunikationen mellan Android och Ios har hittills saknat kryptering. Med den nya standarden kan meddelanden skyddas så att innehållet inte kan läsas av vare sig Apple, operatörer eller andra tredje parter under överföringen. Samma teknik används redan för iMessage mellan Apple-enheter.

Utöver kryptering väntas RCS få flera nya funktioner som liknar dem som finns i Imessage. Det handlar bland annat om möjligheten att redigera och ångra skickade meddelanden, svara direkt i trådar och använda så kallade tapbacks fullt ut även i konversationer mellan iPhone och Android.

När funktionerna blir tillgängliga för användare beror till stor del på mobiloperatörerna, som själva måste aktivera stödet. Enligt uppgifter kan utrullningen ske stegvis och först i utvalda länder. Apple har ännu inte gett något exakt datum för när krypterad RCS-kommunikation blir tillgänglig för alla.