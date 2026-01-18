Google patenterar ny batterikonstruktion

Google har lämnat in ett patent som beskriver en ny typ av batterikonstruktion för mobiler och andra elektroniska enheter. Målet är att göra batterier enklare och säkrare att ta bort eller byta, utan att ge avkall på dagens krav på tunna och tåliga produkter. I stället för att limma fast batteriet, som är vanligt i dagens smartphones, föreslår Google en förstärkt batterimodul som låses mekaniskt i enhetens ram.

Enligt patentet ska batteriet sitta i en metallram som skyddar det mot påfrestningar om enheten böjs, tappas eller utsätts för tryck. Konstruktionen ska göra reparationer mindre riskfyllda och potentiellt billigare, samtidigt som viktiga funktioner som vattentålighet, trådlös laddning och slimmad design behålls. Det handlar dock inte om helt löstagbara batterier för användare, utan om en lösning som främst underlättar service och reparation.

Patentet visar också att tekniken kan användas i fler typer av produkter än vanliga mobiltelefoner, till exempel vikbara telefoner, surfplattor, bärbara datorer och wearables. Google betonar att ett patent inte är detsamma som en färdig produkt, men ansökan ger en inblick i hur företaget tänker kring framtida design och bättre reparerbarhet för elektronik.