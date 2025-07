Allt vi vet om Apples vikbara Iphone

I flera år har det förekommit spekulationer och läckor kring en vikbar Iphone, men utan att något konkret har dykt upp. De senaste månaderna har det dock börjat dyka upp mer enhetlig och specifik information från analytiker som pekar åt i stort sett samma håll.

Informationen säger just nu att Apple planerar att lansera sin första vikbara Iphone sent 2026 eller tidigt 2027. Massproduktionen beräknas starta under fjärde kvartalet 2026 efter att de slutgiltiga specifikationerna fastställts under andra kvartalet 2025 och projektet officiellt inletts under tredje kvartalet samma år. Telefonen får en “bokdesign” som exempelvis Samsung Galaxy Z Fold 7, med en 7,8-tumsskärm utan synligt veck på insidan och en 5,5-tumsskärm på utsidan. Den uppges bli 4,5–4,8 millimeter tunn utfälld och 9–9,5 millimeter hopfälld. Konstruktionen består av ett titanlegerat chassi med gångjärn i rostfritt stål och titan, och batteriet använder samma högdensitetsceller som Iphone 17.

I USA väntas priset ligga över 2 000 dollar och eventuellt landa mellan 1 800 och 2 500 dollar, vilket gör den till Apples hittills dyraste Iphone. Det motsvarar ungefär 24000–34000 kronor.

Apple tar bort Face ID på grund av de tunna måtten och ersätter det med Touch ID i strömknappen. På baksidan sitter två kameror och på framsidan en kamera som fungerar både utfälld och hopfälld.

Större skärmar och avancerad multimodal AI-funktionalitet ska låta användare köra flera appar samtidigt, till exempel planera resor med en chattbot bredvid en karta på skärmen.

Första generationens komplexitet väntas begränsa produktionsvolymerna, men leveranserna uppskattas till 3–5 miljoner enheter under 2026. Den andra generationen beräknas nå massproduktion under andra halvåret 2027, och tillsammans med första modellen kan den totala volymen då nå upp mot 20 miljoner enheter under 2027.