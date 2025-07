Inget att göra i helgen? Betatesta Ios 26

Apple har nyligen släppt en ny publik betaversion av iOS 26 som gör det möjligt för alla med ett Apple-ID att testa de kommande funktionerna innan den slutgiltiga versionen dyker upp. Betorna har funnits sedan WWDC och man har nu kommit till den fjärde betaversionen som borde börja bli tillförlitlig, även om det fortfarande kan finnas buggar och prestandaproblem.

För att delta i Apple Beta Software-programmet går du till beta.apple.com och loggar in med ditt Apple-ID. Där väljer du iOS 26 och registrerar din iPhone för betatestning. När du har registrerat dig, eller om du redan har registrerat dig, hittar du betauppdateringen på din telefon under Inställningar > Allmänt > Programuppdatering. Du kan också skicka feedback direkt till Apple via appen Feedback Assistant för att hjälpa dem förbättra systemet .

Eftersom betaversioner ofta innehåller oväntade fel är det bra att säkerhetskopiera din telefon först och helst prova betan på en extra enhet. Undvik att installera betan på din primära mobil om du är beroende av den för skolarbete eller viktiga appar.