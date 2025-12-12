Huawei Freeclip 2 officiella samt nya vikbara flaggskeppet Mate X7

En mer kompakt design så att etuiet blir mindre och design och utförande för att hörlurarna ska vara bekväma att ha på sig hela dagen, med en lätt vikt på 5,1 gram.

Designen av Freeclip 2 bygger vidare på den från föregångarna, vilket innebär att de är gjorda i form av en bygel. En bollformad högtalare riktar ljudet mot örat utan att stänga ute omgivningens ljud. Samtidigt är stödet på baksidan av örat, den del som bland annat innehåll batteriet, förfinad för att ge stabil passform och lätt vikt så att hörlurarna inte är i vägen eller stör. Freeclip 2 har en ny AI-processor som ska bidra med beräkningskraft och gör hörlurarna kapabla till att anpassa volymen till omgivande ljudnivå och röstförstärkning.

Hörlurarna an vänder flera mikrofoner för brusreduceirng så samtal ska bli tydliga för både dig och den du ringer, och dessutom används omvända ljudvågor för att minimera ljudläckage som annars kan vara en nackdel med den här typen av öppna hörlurar.

Freeclip 2 kommer i tre färger, blå, svart och vit och är skyddade mot vatten och damm enligt IP57. Batteritiden utlovas till uppåt 9 timmar på en laddning eller 38 timmar totalt med kraften i laddningsetuiet. Hörlurarna ska kosta 2899 kronor och släpps till försäljning 26 januari.

Mate X7, Huawei Watch Ultimate, Matepad och Wifi Mesh

Utöver hörlurarna släpptes en rad andra flaggskeppsprodukter på eventet i Dubai, produkter som dock inte är aktuella för svenska lansering. Vikbara telefonen Huawei Mate X7 släpptes, vilket ska vara Huaweis första vikbara telefon med skärmegenskaper i klass med en vanlig flagskeppsmobil i traditionell design. Vidare visades Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition med 18K guld, e-sim, liquid metal och kommunikation under vatten för dykare.

Huawei Matepad 11.5 S är en surfplatta so ska kombinera den goda bildkvaliteten hos vanliga surfplattor med sin papermatte-skärm som även är avlastande för ögonen. Vi fick även se Huawei Wifi Mesh X3 Pro med nyskapande designspråk.