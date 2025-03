Test: Xiaomi 15 Ultra – Bästa kameramobilen

Betyg Xiaomi 15 Ultra Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 8/10 Material & kvalitet 9/10 Totalbetyg 86% Otrolig bildkvalitet från kamerorna Prestanda Skärmen Inte mer än fyra års systemuppdateringar

Mobilmarknaden har förändrats de senaste åren och skillnaderna mellan ena årets toppmodeller och förra årets är ofta marginella. Den förändringen har Xiaomi på flera sätt ställt sig utanför.

Utöver att Xiaomi 15 Ultra är en fantastiskt kameramobil har Xiaomi även lyckats förbättra flera detaljer sedan föregångaren kom för bara ett år sedan och fördelarna är tydliga. Det här påverkar inte dig som mobilköpare särskilt mycket, för vem byter telefon varje år idag, men det manifesterar att Xiaomi 15 Ultra är den bästa kameramobilen.

Det finns flera byggstenar som tillsammans bidrar till att göra Xiaomi 15 Ultra till en så bra kamera, men de flesta är samlade i den påtagligt stora kameraön på baksidan. Xiaomi 15 Ultra gör ingen hemlighet av att här är kamerafunktionerna i centrum och i år har hela utseendet till och med antagit formen mer av en klassisk Leica-kamera. Mitt testexemplar blandar glasfiber och fuskläder på baksidan men det finns även varianter som är helsvarta eller helvita.

Annons

Entumssensor

Annons

Helt centralt i kameraupplevelsen är huvudkameran som utrustats med en sensor av entumstyp. Det såg vi även i föregångaren och det är grunden för bilder med mer naturligt skärpedjup och övertygande detaljåtergivning. Det övertygade oss när vi utsåg föregångaren till förra årets bästa kameramobil. I år har Xiaomi tagit ytterligare steg. Med en 200 megapixelssensor till telekameran, en sensor som andra mobiler ofta använder till huvudkamera, utökas möjligheten att ta bra bilder på längre avstånd, bättre zoom helt enkelt. En ny färgsensor gör tydlig skillnad när det gäller att vässa färgåtergivningen ytterligare. Jag märker det när jag till exempel tar bilder på röda jordgubbar i en röd skål. Många telefoner luras av det och vrider färgåtergivningen fel, men inte Xiaomi 15 Ultra.

Annons

Upplevelse som växer

Annons

När jag först fick Xiaomi 15 Ultra i min hand var jag inte helt övertygad. Visserligen var det första intrycket att det handlade om en förfinad version, med det nya Leica-inspirerade utseendet, men rent funktionsmässigt tog det en lite stund att upptäcka alla möjligheter. Föregångaren Xiaomi 14 Ultra var den första av Xiaomis kamerafokuserade Ultra-modeller som släpptes i Sverige och var därmed bara därför ett stort framsteg jämfört med Xiaomis tidigare modeller här och jämfört med många av konkurrenterna. Vi hade sett mobiler med entumssensor förut, från Xiaomi, Sony och andra tillverkare, men ambitionsökningen var ändå påtaglig.

Annons

Med en stor sensor får du mer information i varje bild och även om skärpedjup sedan skapas på virtuell väg så blir resultatet bättre. Särskilt porträtt blir förstklassiga med Xiaomi 15 Ultra och du kan precis som i många andra telefoner ändra bokeh-effekten även efter att du tagit bilden.

Annons

I år är det tydligt att Xiaomi sneglat på Samsung för att hitta vilka områden man ville förbättra sig inom. Sedan flera år har ju Samsung haft extrem zoom i sina flaggskepp och med sin nya telelins och sensor på 200 megapixel är tanken att Xiaomi 15 Ultra ska överträffa konkurrenten.

Annons

Mycket kamera men även mobil

Annons

Det omfångsrika kamerahuset i telefonen drar blickar till sig, men kan även göra att telefonen har svårt att få bra kontakt med trådlösa laddare. Vi har stöd för trådlös laddning i 80W och något snabbare sladdbunden laddning på 90W men en laddare medföljer inte. Under skalet finns ett generöst tilltaget batteri och under hela testperioden är batteritiden klart godkänd. Liksom de flesta andra flaggskepp idag så drivs telefonen så klart av Snapdragon 8 Elite. Det tillsammans med snabb skärmuppdatering och ett utmärkt optimerat system gör att telefonen alltid känns snabb och svarar utan fördröjning. Särskilt prestandakrävande uppgifter kan göra telefonen påtagligt varm, men under de två veckor jag testat har det aldrig gått så långt att det inneburit ett problem.

Annons

Unik upplevelse och AI

Xiaomi 15 Ultra levereras med Android 15 med löften från Xiaomi om att uppdatera operativsystemet 4 år. Det är mindre än till exempel Samsung och Google och ett par år till skulle vara att föredra. Gränssnittet som Xiaomi använder kallar de Hyper OS och det har sedan något år ersatt det gamla MIUI även om likheterna är väldigt många och det mest rör sig om ett namnbyte.

Inom ramen för HyperOS, som ju är chansen för Xiaomi att erbjuda något unikt mjukvarumässigt jämfört med andra Andorid-tillverkare, finns egna appar och AI-funktioner. Dessa samverkar så att du kan redigera dina bilder med AI i fotogalleriet som även funkar innehållet mot Google Foto om du vill det. Du kan ta bort oönskade motiv i dina bilder. minska reflektioner, ändra himmelen samt expandera en bild allt med hjälp av AI. Dessutom finns Googles Circle to Search för att söka efter något som visas på skärmen utan att behöva byta app och här finns Google Gemini.

HyperAI erbjuder bland annat direktöversättning, men saknar fullständig svenskt språkstöd

Jag skulle inte säga att just AI är en anledning till att välja Xiaomi 15 Ultra. Men jag skulle å andra sidan hävda att AI generellt är i ett startskede och inte ska avgöra något telefonköp idag. När jag använder Hyper AI för att få hjälp att skriva inbjudningar svarar den först på italienska att den inte kan hjälpa mig med just det. När jag sedan specificerar att jag vill ha svaret på svenska går det bra. Jag får en inbjudan, men sedan när jag använder röstinspelaren för att transkribera ett möte finns dock inget svenskt språkstöd. däremot ett trettiotal andra språk. Bland dessa engelska, tyska, franska, japanska och kinesiska. Det funkar bra när jag testar att spela in och sedan låta AI transkribera och sammanfatta på de språken. Faktum är att Xiaomi även har en egen AI-tolk så jag i valfri app kan översätta tal i realtid. Det är lite svårt att hitta funktionen. Jag måste först aktivera ett verktygsfält och sedan svepa upp det när jag är i videomötet eller samtalet. Då fungerar det i alla fall bra, mellan alla de trettiotal språk som finns tillgängliga.

Enkla att uppskatta

Kamerorna är och förblir det mest imponerande i Xiaomi 15 Ultra och Xiaomis och Leicas ansträngningar här bär verkligen frukt. Det är många gånger när jag sitter och jämför bilder som jag överraskas av den otroliga kvaliteten. Känslan är ofta mer lik den från en systemkamera än en bild tagen med en mobil. Det är egentligen bara vidvinkelläget som sticker ut lite i sammanhanget och inte har samma förstklassiga jämna kvalitet.

Xiaomi och Leica har även lyckats väl med själva kameraappen. Det krävs inga proffsfotokunskaper för att kunna ta bra bilder här. I pro-läget kan du justera manuell fokus, slutartid och vitbalans, men det är inget som krävs för att ta verkligt bra bilder.

Frågor och svar

Hur tålig är telefonen?

Den är vatten- och dammtålig (IP68), den har skyddsglas för skärmen i form av Xiaomis eget skyddsglas och Gorillaglass 7i över kamerahuset. Ramen är i aluminium.

Vad finns mer att säga?

Xiaomi släpper ett tillbehör till telefonen, ett särskilt kameragrepp med avtryckare du kan hålla ner till hälften för att fokusera och med ett inbyggt batteripack. Det har dock ett rätt avskräckande pris på 9999 kronor.

Finns aktiv låsskärm?

Ja, skärmen håller hög klass. Den har både verkligt hög ljusstyrka, bra i direkt solljus, och så kallad Always on Display så jag kan få aviseringar, tid och liknande även i viloläget.

Ett alternativ

Den håller inte alls samma nivå i kamerahänseende, men även Oneplus 13 har kamerafokus, då med hjälp av Hasselblad istället för Leica, ett betydligt lägre pris och snabb prestanda med Snapdragon 8 Elite, så den kan vara ett billigare alternativ.

Kameraexempel:

Bildspel: Kameraexempel från Xiaomi 15 Ultra Bildspel: Kameraexempel från Xiaomi 15 Ultra Bildspel: Kameraexempel från Xiaomi 15 Ultra Bildspel: Kameraexempel från Xiaomi 15 Ultra Bildspel: Kameraexempel från Xiaomi 15 Ultra Bildspel: Kameraexempel från Xiaomi 15 Ultra Bildspel: Kameraexempel från Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra är kort sagt den bästa kameramobilen du kan köpa idag.