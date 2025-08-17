-
Vision Pro-putsning
Apple skapar uppdaterad Vision Pro
Programkod avslöjar att Apple uppdaterar sitt XR-headset med mer processorkraft.
Apple har av misstag delat kod som visar att nästa generation av headsetet Vision Pro kommer utrustas med Apples nya M5-chip. Detta enligt publikationen MacRumors.
Tidigare har det rått osäkerhet kring vilken generation av processor som skulle användas - antingen en uppgradering till generationen M5 eller behålla det befintliga M4-chipet från senaste MacBook Air och iPad Pro.
Bortsett från den uppgraderade processorn väntas den nya modellen ha samma design och hårdvara som dagens Vision Pro, men med ett nytt vadderat bärband som ska göra det bekvämare att bära headsetet under längre perioder.
Enligt den läckta koden kan Vision Pro med M5-chip lanseras redan i slutet av 2025.