Apptest: Staccs – Streamingtjänst för konserter och musikdokumentärer

Utöver att finnas på webben så är tjänsten tillgänglig även som Ios-app och du kan även skicka bild och ljud vidare med Airplay eller Chromecast till en större skärm. Dessutom finns appen tillgänglig även på Mac-datorer (enbart de nya med M1-chip) och för Apple TV. Ingen Android-app dock, men här koncentrerar vi oss på Ios-appen.

Precis som för många andra streamingtjänster så kan du inte skapa ett konto i själva appen. Det gör du istället på webbsidan och när du väl har ett konto så kan du använda de inloggningsuppgifterna för att även komma in i appen. Det här är så klart ett sätt för appskaparen att undvika att Apple får del av månadsavgiften du betalar.

När jag startar appen så är det Rolling Stones spelning på Kuba 2016 som presenteras stort i toppen och när jag bläddrar igenom det totala utbudet så räknar jag till totalt ungefär 300 konserter och 100 musikdokumentärer.

Ofärdig och buggig app

Appen i sig är i grunden enkelt uppbyggd och mer eller mindre självförklarande. På förstasidan väljer appskaparna ut det bästa just nu och det är sagt att det ska tillkomma konserter löpande, varje vecka. I botten av skärmen hittar jag sök, favoriter och min användarprofil, men efter bara en kort stunds användande kan jag konstatera att appen i många områden känns ofärdig. Under mitt test kommer uppdateringen till version 1.0.1 och den tydligaste förändringen med den verkar vara att alla konserter tillfälligt blir otillgängliga. Det problemet löser sig av att jag bara avvaktar en stund, men appen har fler, mindre konstigheter. När jag hjärtmarkerar en artist eller en enskild konsert, vilket ska göra att de adderas till min favoritlista, är det långt ifrån säkert att de faktiskt dyker upp där. Tvärtom verkar det rätt slumpartat. Först är det tomt, nästa gång jag klickar in ligger det jag tidigare favroitmarkerat dubbelt. Buggigt alltså.

När jag går in på en enskild konsertsida, till exempel den Rolling Stones-konsert från Havanna som jag nämnde, syns där märkningarna 2016 och Rock, men när jag klickar på de märkena, för att, tänker jag, komma till fler Rock-konserter eller fler konserter från samma år, händer inget. Den beskrivande texten om konserten slutar även med “this epic, record br…” utan någon möjlighet att läsa resten av texten.

I övrigt fungerar ändå appen bra. Varje konsert är kan du spela upp i sin helhet eller gå direkt till innehållsförteckningen och se respektive låt, ungefär som kapitelindelningar. Det går även bra att bara lyssna om du vill det, utan att titta på rörliga bilden alltså. Jag kan med andra ord växla till en annan app eller stänga av skärmen och även fortsatt höra musiken spelas.

Äldre utbud

När det gäller själva utbudet så är det en tydlig övervikt på äldre konserter och mest rock. David Bowie, Deep Purple, Elvis Costello, Frank Sinatra, Queen, Rolling Stones och The Who hör till exempel till artister som har ett större antal konserter med i tjänsten. De här är ofta också möjliga att se via andra tjänster så Staccs är så klart inte din enda möjlighet att ta del av konserter digitalt. Det finns dock sex konserter som benämns Staccs Originals där exempelvis Benjamin Ingrosso, Tjuvjakt, Weeping Willows och Louise Hoffsten finns med.

Tittar du på en konsert får du i anslutning till den även tips om liknande artister och konserter, till exempel något från samma lokal eller festival, men med totalt 300 konserter är ju ändå utbudet i tjänsten klart begränsat, särskilt som de flestas preferenser när det gäller musik är att vi har ett par favoriter och favroitgenrer och alltså är betydligt mera kräsna än när det gäller film och tv generellt. Risken är ju stor att du kommer gilla några, men långt ifrån alla artister som finns i Staccs. Givet det här är prislappen på 119 kronor per månad kanske i högsta laget när alternativet är att köpa enskilda konserter från andra källor med de som faktiskt är dina favoritartister, eller se de som finns fritt online.