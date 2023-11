Ny typ av social app: ID by Amo lanserad – finns nu att ladda ner

Annons

I appen som nu släppts för Iphone och kommer till Android inom kort så skapar du din egen sociala profil med hjälp av dina vänner. Din profil i appen är från början en tom yta utan begränsningar och på den ytan kan du och dina vänner i appen lägga till foton, teckningar, stickers och text. Varje tillägg kan också kommenteras av dig och dina vänner.

Gränssnittet är okonventionellt och antar lite samma känsla som din profil där en tom yta steg för steg fylls med allt mer innehåll som du får navigera runt i. Det finns vissa likheter med Apples brainstormingapp Freeform, men här med ett helt annat syfte.

Eftersom ID by Amo är en app som helt bygger på samverkan vänner emellan så får du bjuda in dina närmaste kontakter när du börjar använda appen. Så fort din första vän accepterar inbjudan släpps ni båda in i appen och kan börja skapa. Den första frågan du får när du börjar lägga innehåll på din väns profil är vad hen älskar och det är utgångspunkten när du sedan får välja vad som ska finnas i profilen. Varje användares profil skapas av den personen i samarbete med vännerna i appen.

ID by Amo finns ute nu för Iphone

ID by Amo skapas av flera tidigare medarbetare på numera nedlagda appen Zenly. Det var en social app där du kunde dela din position med vänner för att enklare stämma träff och upptäcka nya platser tillsammans. Zenly köptes upp av Snap, men lades ner som ett led i Snaps nedskärningar.

Den nya appen ID by Amo skapades enligt grundarna för att de etablerade apparna som Instagram och andra allt mer övergått till ett flöde styrt av algoritmer och att du ska följa kända kreatörer istället för att faktiskt umgås digitalt med dina verkliga vänner.

Appen ID by Amo finns att ladda ner redan nu till Iphone och en version till Android är under utveckling. Där finns det än så länge bara en väntelista för att få tidig tillgång till Android-appen.