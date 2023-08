Krönika: Därför tar de dyra flaggskeppsmobilerna över igen

Blygsamma prestandaökningar år från år, skiftande efterfrågan från oss konsumenter, komponentbrist, ekonomisk kris och pandemi. Det är säkert inte lätt att sitta som ansvarig på en mobiltillverkare och uppskatta vilka modeller som kommer sälja bäst och planera tillverkning och produktutveckling därefter. Inte heller har vi konsumenter det lätt när vi ska välja telefon.

Hur du väljer rätt telefon för dig har skiftat med åren. När teknikutvecklingen gick som snabbast fanns det många som bytte telefon varje eller i alla fall vartannat år. Det hände mycket. Vi fick större skärmar, betydligt fler och bättre kameror, snabbare prestanda och då i nivåer då det verkligen märktes. Vi fick helt nya användningsområden för mobilen. Snabbare datahastigheter, teknik för kontaktlösa betalningar, säkerhet i form av ansiktsigenkänning och fingeravtryck. Helt enkelt grunderna för att telefonen idag kan vara en så integrerad och närmast oumbärlig del av vardagslivet.

Sedan blev allt detta vardagsmat, priserna pressades och all teknik blev tillgänglig till ett betydligt mera tillgängligt pris. Mellanklassmodellerna kunde plötsligt göra allt det som tidigare bara flaggskeppen kunnat, så varför betala onödigt mycket? Parallellt med denna utveckling saktade innovationstakten in och det blev orimligt att köpa ny mobil varje eller ens vartannat år. Operatörer, återförsäljare och mobiltillverkare agerade på det här. Du får rabatt om du samtidigt lämnar in din gamla telefon. Olika typer av abonnemang där du alltid får senaste flaggskeppet blev vanligare.