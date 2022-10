Apple bekräftar övergång till usb C för Iphone

För några dagar sedan blev det en EU-lag att all mindre elektronik måste kunna laddas via en usb C-port, något som primärt kommer att slå mot Apple som använder en Lightning-port i ett flertal av sina enheter inklusive sina Iphone-modeller. Nu har dock företaget bekräftat att man kommer att byta till usb C, även om man fortfarande inte håller med om de slutsatser som EU har kommit fram till och anser att EU:s goda intentioner är överdrivet förenklade.

Det var under en intervju med Wall Street Journal som Apple-chefen Greg Joswiak, företagets senior vice president för Worldwide Marketing, och Apples senior vice president Craig Federighi bekräftade den kommande ändringen till usb C. Enligt Joswiak har Lightning fördelen att den har en Lightning-kontakt i ena även medan det går att ha vilken form av kontakt som helst i andra änden, till exempel usb C eller usb A. Man erkänner att man har varit lite oeniga med EU om den nya gemensamma standarden, men att man inte har något annat val än att följa den nya lagen.

Det har inte sagts något om när nya Iphone-modeller kommer att släppas med usb C istället för Lightning, men ett flertal läckor har sagt att planen är att göra övergången redan till Iphone 15, det vill säga hösten 2023.