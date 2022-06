Apple kan överge sina egna 5G-kretsar

Problem med utvecklingen kan få Apple att överge sina egna 5G-kretsar, och istället gå tillbaka till att enbart använda Qualcomm och deras 5G-teknik. Det uppger läckaren och analytikern Ming-Chi Kuo.

Det var under slutet av 2021 som Apple i stort sett gick över till sina egna 5G-kretsar, och då var avsikten att Qualcomm skulle leverera en del kretsar under 2022 för att upphöra helt under 2023. Nu verkar dock Apple ha svängt, och enligt Kuo kan Qualcomm nu istället får 100 procent av leveranserna av 5G-kretsar under 2023.

Anledningen uppges vara att Apple inte ska ha kommit så långt i utvecklingen som man hade velat, vilket gör att man väljer mer etablerad teknik istället. Apples nuvarande kontrakt med Qualcomm sträcker sig till år 2024 även om monopolet upphör 2023.