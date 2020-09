Apple klipper funktion för Epic – användare riskerar bli utlåsta

Debaclet mellan Apple och Epic Games kommer allt längre bort från ursprunget angående spelet Fortnite.

Efter att Apple för några dagar sedan lämnade in en stämningsansökan mot Epic Games för kontraktsbrott, så fortsätter nu Apple sin offensiv mot företaget. Från och med den 11 september kommer det inte längre att vara möjligt att logga in på Epic Gams-konton genom att använda Apples inloggningsfunktion "Sign in with Apple". Anledningen till detta är att Apple har blockerat funktionen så att Epic Games inte kan använda den, vilket betyder att alla Apple-användare som utnyttjar funktionen måste byta inloggningsmetod. De uppmanas också att kontrollera den e-postadress som används för Epic Games-kontot för att undvika att bli helt utelåsta från tjänsten.

Varför Apple har valt att blockera funktionen finns det ännu ingen information om.