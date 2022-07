Apple planerar nästa generation VR-headset

Apple har ännu inte presenterat sitt första VR-headset, där rykten hävdar att det kommer att presenteras i januari 2023. Ändå börjar det redan nu dyka upp påstådd information om en efterföljare. Det är analytikern Ming-Chi Kuo som går ut med informationen att andra generationens Apple AR/MR-headset kommer att lanseras under första halvåret 2025, och att leverantörer kommer att börja leverera komponenterna under andra halvåret 2024. Enligt Kuo kan denna andra generation bestå av fler än en modell, både mer avancerade samt billigare varianter, vilket kan resultera i att Apple potentiellt kan ha levererat tio miljoner enheter någon gång under 2025 eller 2026.

Enligt Kuo är det företaget Genius och Young Optics som levererar linserna till den första generationen av Apples headset, men att den andra generationen kommer att använda linser från företaget Largan.