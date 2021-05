Apples Airtags kan hackas och peka fel

En tysk utvecklare har lyckats hacka en Apple Airtag, i alla fall om man ska tro ett twitterinlägg där han visar hur han gjort för att ta sig in i Airtagen och ändra adressen man skickas till om man som utomstående hittar den.

Under arbetet med att göra ändringar i Airtags lyckades utvecklaren förstöra två stycken, men slutligen lyckades han ta sig in och programmera om micrcontrollern. I en vanlig Airtag som försatts i ”borttappat” läge så skickas man till en Applesida där användaren av den borttappade Airbagen helst ska ha lagt in sin kontaktinformation för att kunna få tillbaka sin Airtag (och förhoppningsvis prylen den var fäst vid). Det den tyska utvecklaren gjorde var att ändra adressen som den som hittar den borttappade Airbagen skickas till när den hittar den. Istället för att komma till Apples kontaktsida för ägaren av tagen så kom man nu till utvecklarens egen sida. Det här är så klart inte någon höjdare för Apple, och om det är enkelt att göra kan problem uppstå i framöver. Apple verkar ännu inte ha reagerat på tilltaget.