Apples satellitfunktion kan få snabb expansion

I november kommer den nya satellit-funktionen i den nya Iphone 14-modellerna att lanseras i USA och i Kanada, där användare kan skicka nödkommunikation direkt via satellit istället för via mobilmaster. Tjänsten kan dock komma att släppas även utanför dessa två länder med kort varsel. Enligt publikationen MacPrime ska Apple ha kommit med informationen att man kan komma att presentera en lansering av tjänsten i fler längder redan i år, för att sedan expandera ytterligare under 2023. Vilka nya regioner som kan komma att omfattas är fortfarande okänt.