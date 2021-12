Årets bästa appar och spel 2021 för Iphone, Ipad och Apple Watch

Urvalskriterierna gör att innovativ teknik, kreativitet och kvalitet premieras liksom positiv kulturell påverkan. De som har fått Apples pris för årets bästa appar är allt från självlärda appkodare till stora globala företag. Utöver de belönade apputvecklarna och deras appar har Apple även letat efter trender och kommit fram till den övergripande trenden kontakt, eller på engelska Connection. Inom ramen för det lyfter man fram appar som på något sätt skapat kontakt mellan människor och ett par exempel på det är spelet Among US, detjing- och vänsökarappen Bumble och appen Eatokra som vägleder till restauranger.

Bästa apparna och spelen

För Iphone är det lek-appen Toca Life World från ursprungligen svenska bolaget Toca Boca som tar hem priset och bästa spel är League of Legends: Wild Rift från Riot Games.

Videoredigeringsappen Lumafusion är bästa Ipad-app (men den finns även till Iphone) och bästa spelet för Ipad är enligt Apples jury Marvel Future Revolution.

För Apple Watch är apputbudet mer begränsat, men där har i alla fall Apple valt ut Carrot Weather till årets bästa app.

Mest nedladdade under året

Utöver att utse de bästa apparna har Apple även sammanställt vilka som lockat till sig flest nedladdningar i Sverige under 2021 och då är det tydligt att nyttoappar dominerar med videomötesappen Microsoft Teams i topp.

Mest nedladdade gratisappar för Iphone 2021

1. Microsoft Teams

2. BankID säkerhetsapp

3. Swish betalningar

4. Instagram

5. Kivra

6. YouTube

7. WhatsApp Messenger

8. Google Maps

9. Snapchat

10. TikTok

Mest nedladdade betalappar för Iphone 2021

1. Ta Körkort

2. BabyNaps

3. The Wonder Weeks

4. Copabet

5. MammaMage 2.0

6. Procreate Pocket

7. AutoSleep Track Sleep on Watch

8. Öppna Skolplattformen

9. Forest - Your Focus Motivation

10. Ta AM-Körkort

Mest nedladdade gratisspel för Iphone 2021

1. Among us!

2. Project Makeover

3. Roblox

4. Count Masters: Crowd Runner 3D

5. Water Sort Puzzle

6. Hay Day

7. Stacky Dash

8. Pokémon GO

9. New QuizDuel

10. Woodoku

Mest nedladdade betalspel för Iphone 2021

1. Minecraft

2. Bloons TD 6

3. Geometry Dash

4. My Child Lebensborn

5. Plague Inc.

6. Heads Up!

7. Monopoly

8. Bloons TD 5

9. True Skate

10. Pippi's Villa Villekulla!