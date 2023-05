Bekräftat: Nothing Phone 2 får ett år gamla Snapdragon 8 Plus Gen 1

Nothing Phone 2 ska släppas nu i sommar och inför lanseringen har nu Carl Pei bekräftat att telefonen kommer få Qualcomms Snapdragon 8 Plus Gen 1. Det innebär att den har samma chipp som till exempel Oneplus 10T, Samsung Galaxy Z Flip och Fold 4 samt Motorola Edge 30 Ultra.

Att Carl Pei bekräftar vilket chipp telefonen får innebär även att han bekräftar en rad andra egenskaper, eftersom systemchippet inte bara bestämmer prestanda utan även vad telefonen klarar av i många andra hänseenden. Det går han också in på och bekräftar att telefonen genom chippet får stöd för HDR-bilder i råformat och möjlighet att filma 4K-video i 60 bilder per sekund. Vidare bidrar Snapdragon 8 Plus Gen 1 till bättre batteritid, och prestanda utan att för den skull överhettas. Carl Pei poängterar att ny teknik ofta är för dyr för att det ska kunna motiveras ur ett nyttoperspektiv för slutkunden. Så vi kan nog räkna med att Nothing Phone 2 kommer höra till de billigarew flaggskeppsmobilerna när den kommer ut senare i år.