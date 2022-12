Betatesta Android 13 på Nothing Phone 1

Nothing meddelar att man har för avsikt att börja med en publik betatestning av Android 13-baserade Nothing OS till Nothing Phone 1 i mitten av december. Redan nu har man dock inlett en stängd betatestning av operativsystemet samt öppnat en sida där man kan anmäla sig om man är intresserad av att betatesta tidigt. Du hittar länken till den sidan här nedan.

Den skarpa versionen kommer att släppas i form av Nothing OS 1.5.0, men när det kommer att ska finns det ingen närmare information om. Det närmaste som är sagt är under första halvåret 2023, men med tanke på den anländande betatestningen kan det röra sig om någon gång i januari-februari.