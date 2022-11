Chattjänsten Wickr Me läggs ner

Företaget Wickr som tillhandahåller den krypterade chattjänsten Wickr Me meddelar att man kommer att lägga ner konsumentversionen av Wickr Me. Redan efter den 31 december 2022 kommer det inte längre att vara möjligt att skapa nya användare, och 31 december 2023 stängs tjänsten fullständigt. Tjänsten lanserades 2011 och gjorde sig känd för att använda 256-bitars end to end-kryptering vilket sedermera ledde till att man fick kontrakt med US Department of Defense.

2021 köptes företaget av Amazon Web Services, och man kommer nu att koncentrera sig på företagsversionerna AWS Wickr och Wickr Enterprise.

Wickr kommer under de kommande månaderna att informera användare av Wickr Me hur de ska kunna hämta och lagra sin användardata innan tjänsten försvinner.