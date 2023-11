Då får din Samsung Android 14 med One UI 6 – tidsplan för 35 telefoner bekräftad

One UI 6 baseras på Android 14

De första Samsung Galaxy har redan fått uppdateringen till Android 14 och Samsungs gränssnitt One UI 6. Det gör Samsung till en av de snabbaste tillverkarna att få ut uppdateringen, utöver då att de även hör till de tillverkare som utlovar flest uppdateringar.

Hela listan: Då får din Galaxy Android 14 och One UI 6

Samsung Galaxy Z Fold5: 13 november

Samsung Galaxy Z Flip5: 13 november

Samsung Galaxy Z Fold4: 27 november

Samsung Galaxy Z Flip4: 27 november

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: 4 december

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: 4 december

Samsung Galaxy S23 Ultra: 30 oktober

Samsung Galaxy S23 Plus: 30 oktober

Samsung Galaxy S23: 30 oktober

Samsung Galaxy S22 Plus: 20 november

Samsung Galaxy S22 Ultra: 20 november

Samsung Galaxy S22: 20 november

Samsung Galaxy S23 FE: 20 november

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: 20 november

Samsung Galaxy S21 Plus 5G: 20 november

Samsung Galaxy S21 5G: 20 november

Samsung Galaxy S21 FE 5G: 24 november

Samsung Galaxy A72: 30 november

Samsung Galaxy A54 5G: 20 november

Samsung Galaxy A53 5G: 20 november

Samsung Galaxy A52s 5G: 27 november

Samsung Galaxy A52 5G: Ingen datumuppgift

Samsung Galaxy A52: 27 november

Samsung Galaxy A34 5G: 20 november

Samsung Galaxy A33 5G: 20 november

Samsung Galaxy A25 5G: 1 december

Samsung Galaxy A23 5G: 27 november

Samsung Galaxy A14 5G: 7 december

Samsung Galaxy A14: Ingen datumuppgift

Samsung Galaxy A13 5G: 20 november

Samsung Galaxy A13: 27 november

Samsung Galaxy A05s: Ingen datumuppgift

Samsung Galaxy A04s: 4 december

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: 11 december

Samsung Galaxy XCover5: 11 december

Det är vanligt att den här typen av uppdateringar skickas ut så att inte alla enheter får tillgång direkt, utan några i taget. Detta för att kunna hantera eventuella problem som uppstår och då kan det dröja några dagar ytterligare innan just din telefon får uppdateringen. Om telefonen inte själv signalerar att uppdatering är tillgänglig ka du göra en manuell sökning under Inställningar - Programvaruuppdatering.

Hela denna lista med tidsschema och modellurval har bekräftats för Mobil direkt av Samsung i Norden och gäller för den europeiska marknaden. Listan bekräftar att S20-serien och Note 20 inte får uppdateringen. De släpptes under den tid då Samsung lovade tre OS-uppdateringar och får därför stanna på Android 13. Sedan dess har Samsung utökat sina löften till 4 års uppdateringar på många modeller.