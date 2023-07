Då håller Samsung nästa Galaxy Unpacked-evenemang

Samsung har nu officiellt gått ut med när man kommer att hålla sitt nästa Galaxy Unpacked-evenemang, där man bland annat kommer att visa upp nya femte generationen med vikbara mobiler.

Man brukar visa upp mer än enbart sina nya vikbara mobiler, och andra saker som kan komma att presenteras är den nya generationen med Galaxy-klockor, nya lurar, kanske en och annan surfplatta, plus att det har spekulerats i att en eventuell Galaxy S23 FE kan komma att visas upp. Annat som det har talats om är en lansering an One UI 5.1.1 och mer information om Android 14-baserade One UI 6.

Evenemanget hålls i Seoul i Samsungs hemland Sydkorea, och kommer att gå av stapeln den 26 juli klockan 13.00 svensk tid.