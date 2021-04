Facebook testar speed-dejtingapp

Pandemin har utökat möjligheterna för människor att mötas virtuellt när man inte längre kan mötas som vanligt. Facebook bidrar till denna utveckling och de håller nu på att utveckla och experimentera med en videobaserad speeddejtingapp som kallas Sparked.

Det är publikationen The Verge som kommit över den experimentella tjänsten som är utvecklad av Facebooks NPE-grupp (New Product Experimentation). Grundidén är alltså att istället för att skicka meddelanden, gilla någons profil eller svepa höger på någons bild så anmäler man sig till ett lämpligt event (de verkar vara baserade på geografisk placering) där man paras ihop med andra och går på en fyra minuter lång speed-dejt. Om både uppskattar dejten kommer en andra dejt på tio minuter att planeras in. Efter det föreslås att man kan byta kontaktinformation med varandra för att sen klara sig själva utanför Sparked.

Exakt hur många dejter man går på vid ett event eller exakt hur man paras ihop med andra är inte riktigt klarlagt. Facebook verkar ha lagt fokus på att det ska vara en säker plats där människor är vänliga mot varandra. För att skapa sin profil behöver man svara dels på frågor om om man vill dejta män, kvinnor eller ickebinära. Man får också frågan om man är öppen för att dejta transpersoner. Svaret på frågan "Vad gör dig till en vänlig dejtare?" ska också enligt Sparked kontrolleras av en människa (och inte bara flippas runt av olika algoritmer).

Appen är inte officiell än utan befinner sig i en tidig betatestfas. Det ska också sägas att NPE har tagit fram många appar som inte har fått något direkt lyft så huruvida Facebook tror så mycket på den här appen eller inte, ja det vet vi inte.