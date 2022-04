Fifa släpper egen streamingtjänst

Fifa meddelar att de lanserar en egen strömningstjänst, där användare ska kunna titta på livematcher bland annat på mobiler och surfplattor. Tjänsten heter Fifa+ och kommer att sända drygt 40000 matcher under 2022, inklusive 29000 herrmatcher och 11000 dammatcher. Tanken är att det ska handla om 4000 matcher per månad, men man går ut lugnt med ungefär 1400 matcher per månad. Tjänsten innehåller även dokumentärer och andra program med fotboll som gemensam nämnare.

Tjänster vänder sig främst mot mobiler och smarta TV-apparater med en app för Fifa+ till Android och Ios, och kan även tittas på i webbläsare.

Till att börja med kommer tjänsten att vara reklamfinansierad, det återstår att se om Fifa väljer att ändra detta framöver för att introducera ett reklamfritt alternativ.