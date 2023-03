Vi har provat meddelande via satellit med Cat S75 och tillbehöret Motorola Defy Satellite Link

Vi provar tekniken i nyligen lanserade telefonen Cat S75 men principen är densamma om du istället använder tillbehöret Motorola Defy Satellite Link kopplad till valfri Android eller Iphone. I samtliga fall så sker kommunikationen via Bullitts app och om den du skickar meddelande till ännu inte har appen så får de ett sms med ditt meddelande och instruktioner om att ladda ner appen.

Fri sikt uppåt

Som med all satellitkommunikation så behövs fri sikt mot himlen, så när vi ska testa får vi börja med att gå ut ur mässhallen. Vi testar med två olika Cat S75-telefoner. Den ena ställs i flygplansläge så att kommunikationen inte tar vägen via det vanliga mobilnätet. I vanliga fall prioriteras alltid vanlig mobiluppkoppling, för satellitkommunikationen kostar pengar. Det krävs ett abonnemang som inkuderar ett visst antal meddelanden per månad för att kunna skicka. Bullit gör i sin app också sitt bästa för att hjälpa dig spara på dina meddelanden. Skickar du därför flera korta meddelanden i följd paketeras de som ett så att potten inte förbrukas i onödan för den som har som vana att vara flitig med returtangenten.

Inte bara liv och död

Kommunikationen via satellit kan användas vid situationer där du är i livsfara, men det behöver inte vara så akut. Det finns en funktion för nödsituation där du får en rad frågor att svara på. I nödsituation så väl som vid mindre akuta tillfällen kan du skicka din position så att mottagaren kan se var du befinner dig. Tanken är att satellitkommunikationen ska kunna användas i de flesta tillfällen då du behöver kontakt men inte har mobiltäckning, som när du behöver bärgning av bilen till exempel.

När vi kommit ut ur mässhallen och startar appen med fri sikt mot himlen tar det en knapp halv minut innan appen signalerar att den fått kontakt med satelliterna. Vi testar då både att skicka ett nödanrop som vi sedan avbryter och meddelar att det enbart var ett test. Jag får även vara med och skicka textmeddelanden till den andra telefon som är med, men som är uppkopplad direkt till mobilnätet. Tecken begränsningen är 140 tecken per meddelande och ett par sekunder efter att vi skicka meddelandet via satellit tjänsten dyker texten upp hos mottagaren med vanlig mobiluppkoppling. Som då kan svara direkt i appen.

I sin monter på mässan visar Bullitt upp två telefoner, Cat S75 och Motorola Defy 2, identiska telefoner där enbart namnet och mjukvaran skiljer sig åt. Motorola står för mjukvaran i Defy 2 och adderar till exempel sina signaturfunktioner att skaka på telefonen eller vicka på den för att starta kamera och ficklampa. De har den här satellitkommunikationen och det har även tillbehöret, den lilla pucken Motorola Defy Satellite Link som du kan ansluta via bluetooth till din Android eller Iphone och den vägen få samma satellitfunktionalitet. Cat S75 och Motorola Defy Satellite Link kommer till Sverige, men det gör inte Motorola Defy 2. I Sverige väljer man alltså att satsa på Cat S75 istället.