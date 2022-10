Google förväntar sig bra Pixel-försäljning

I och med Googles lansering av modellerna Pixel 7 och Pixel 7 Pro så handlar det inte enbart om två nya mobilmodeller, utan även om att företagets mobiler släpps på fler marknader än någonsin tidigare. Det är en av anledningarna till att företaget förväntar sig en rekordförsäljning av mobiler trots en vikande världsmarknad. Enligt publikationen Nikkei Asia förväntar man sig en fördubbling av mobilförsäljningen under 2023 jämfört med 2022 och ska enligt deras källor ha beställt produktion på över åtta miljoner enheter av de nya Pixel 7-modellerna. Det ryktas även om att de under 2023 kommer att lansera en budgetmodell av Pixel 7 som förväntas gå under namnet Google Pixel 7a, och där ska man ha lagt order på fyra miljoner enheter.

Samtidigt citerar publikationen Bloombergs Vlad Savov siffror från analysföretaget IDC som hävdar att Google enbart har sålt sammanlagt 27,6 miljoner Pixel-mobiler av samtliga modeller sedan de introducerades 2016. Enligt siffrorna som Savov citerar är Pixel 3-serien den mest populära modellen med runt nio miljoner sålda enheter. Den sålda fler enheter under sina första sex månader på marknaden (ungefär 6 miljoner enheter) även den näst mest populära Pixel 4-serien gjorde under hela sin livstid (ungefär 5,5 miljoner).

Därmed förefaller Googles förhoppningar om en fördubblad försäljning under 2023 inte som orimlig, då Pixel 7-modellerna lanseras på fler marknader än någonsin i kombination med att försäljningssiffran som använd som utgångspunkt inte är speciellt hög.