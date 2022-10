Google ger användarna bättre annonskontroll

Google meddelar att man kommer att genomföra en global lansering av My Ad Center, en form av nav för annonsering som ger användarna direkt kontroll över hur Google visar annonser baserat på användarens information. Tidigare har Google fått den information som behövs för målgruppsanpassade annonser via webb- och app-aktivitet, Youtube-historik med mera. My Ad Center ska komplettera detta med att låta användaren välja mellan en mängd olika ämnen som kan vara intressanta vilket ska göra annonserna mer relevanta.

Det går även att välja ämnen som det ska visas mindre av, till exempel alkohol, dejting, graviditet och föräldraskap, viktminskning samt en rad andra ämnen. Det går också att blockera känsliga annonser fullständigt.

Valen påverkar annonseringen på Google-plattformar som Sök och Youtube, men omfattar även samtliga annonser som visas på och utanför Googles plattformar så länge det är annonser från företag som använder Googles verktyg för att annonsera.

Google har också lagt till annonsörssidor för att förbättra annonsupplysningarna och ge användarna mer transparens. Dessa upplysningar är tillgängliga i My Ad Center, där du kan visa annonser från en specifik verifierad annonsör som har körts under de senaste 30 dagarna.

Uppdateringarna och de nya funktionerna är tänkta att ha rullats ut fullständigt före årsskiftet.