Google Maps får stöd för Beacon-sändare

Att navigera med hjälp av Google Maps brukar fungera utmärkt med undantag för navigation i tunnlar på grund av problem med positioneringen. Nu kan det problemet vara på väg bort då Google globalt har börjat rulla ut stöd för så kallade Beacon-sändare, eller Bluetooth beacons.

Stöd för Beacon-sändare är inte någon ny idé, Googles egen karttjänst Waze har haft stöd för dessa i flera år i utvalda stöder, men det är först nu som det blir brett tillgängligt även i Maps.

Tyvärr finns det inte någon redovisning över vilka städer som erbjuder Beacon-sändare, utan det enda som sägs är att ”Många städer runt om i världen använder redan Waze Beacons, däribland New York City, Chicago, Paris, Rio, Bryssel, Oslo, Sydney, Boston, Mexico City och många fler.”

För att se om du har fått tillgång till stödet för Beacon-sändare, och i så fall om du vill aktivera funktionen, starta Google Maps, tryck på profilbilden uppe till höger och välj Inställningar. Gå in under Navigeringsinställning och bläddra ner tills du ser alternativet Beacon-sändare för Bluetooth-tunnlar under rubriken Köralternativ.