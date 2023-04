Google-produkter i stor läcka: Pixel Fold och Pixel Tablet

Google har råkat ut för en omfattande läcka där det har kommit fram information om flera av de produkter som har förmodats dyka upp på årets Google I/O-evenemang som inleds den 10 maj.

Googles återinträde på marknaden för surfplattor bli med Pixel Tablet, en platta som visades upp i en tidig version redan vid förra årets evenemang. Nu har det framkommit information om att Pixel Tablet och kommer att bli en platta med ett aluminiumchassi med en keramisk yta med ett urval av fyra olika färger. Den kommer att drivas av en Tensor G2-processor tillsammans med 8 gigabyte arbetsminne och två olika storlekar på lagringsutrymmet, även att det inte har framkommit vilka två varianter dessa är. Den kommer även att levereras med Android 13. Plattan kommer även att ha en fysisk switch för att kunna stänga av kameran och mikrofonen.

Pixel Tablet kommer även att levereras tillsammans med en dockningsstation som innehåller en laddare för plattan, men som också har en inbyggd högtalare, vilket gör Pixel Tablet till något av en kombination av en Nest Hub och en surfplatta. Plattas laddas via stift som sitter i dockningsstationen, vilken i sin tur får ström via USB C. Det ska däremot inte medfölja någon usb-laddare i kartongen.

Det har än så länge inte framkommit någon information om priser eller när den blir tillgänglig.

Även läckaren Jon Prosser har släppt information, men om Googles första vikbara mobil Pixel Fold. Enligt Prosser kommer förhandsbeställningar av mobilen att inledas via Googles butik samtidigt som Google presenterar enheten på Google I/I 2023 den 10, medan övriga förhandsbokningar ska inledas den 30 maj. Mobilen ska sedan bli tillgänglig i butik den 27 juni. Prislappen ska enligt Prosser hamna på 1799 dollar.