Vad hände med Samsungs samtalsinspelning och 8 andra frågor: Vi svarar

Vad hände med Samsungs utlovade samtalsinspelning?

Fråga: Har ni hört något om Samsungs funktion för samtalsinspelning?

Erik Mörner svarar: När vi testade S25-serien var inte alla funktioner tillgängliga eftersom de skulle aktiveras via mjukvara närmare säljstarten. Just samtalsinspelning var en sådan funktion vi kunde testa först den 6 februari och då fungerade det i vårt testexempelar av Galaxy S25 Ultra, men inte i de andra två modellerna S25 och S25 Plus. Samtidigt fick vi flera rapporter från läsare som inte hade samtalsinspelning i sina mobiler i S25-serien.