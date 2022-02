Googles VPN-tjänst släppt även till Ios

I höstas lanserade Google sin tjänst VPN by Google One i Sverige, men har enbart funnits tillgängligt för Android-enheter. Nu meddelar Google att tjänsten även blir tillgänglig för enheter med Ios.

För att kunna använda VPN by Google One krävs att du har et Google One-abonnemang med 2TB eller större, samt Google One-appen installerad på enheten. VPN-tjänsten kan dessutom delas av upp till fem familjemedlemmar, fritt mellan Android och Ios-enheter.

Tjänsten är redan lanserad och håller på att rullas ut just nu.