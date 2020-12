Huaweis nya Harmony OS kan bygga i stora delar på Android

Operativsystemet Harmony OS har framställts som Huaweis verktyg för att bryta sig fria från Android, även om det i stort sett har skett under framtvingade former på grund av amerikanska handelsstopp. Medan första generationen Harmony OS koncentrerade sig mycket på Internet of Things som exempelvis smarta tv-apparater, är Harmony OS version 2.0 tänkt även för mobiltelefoner och är därmed företagets verktyg för att bryta sig loss från Android på allvar.

Nu har Huawei öppnat för utvecklare att testa en betaversion av Harmony OS 2.0, och det visar sig att operativsystemet kanske inte bryter sig loss så mycket från Android som det har framställts. I stället har utvecklare funnit väldigt många likheter mellan Harmony OS och Android både i fråga om struktur och övergripande design, även i sådan omfattning att det fungerar att använda verktyg som Android Debug Bridge, eller ADB, för att arbeta med operativsystemet. En del utvecklare har även fått upp systemmeddelanden som är identiska mellan Android och Harmony OS med den enda skillnaden att ordet Android har bytts ut mot Harmony OS.

Om likheterna är avsiktliga för att underlätta för utvecklare att arbeta med operativsystemet och för att Huaweis tidigare satsningar på Android och sin egen Androidbaserade appbutik Appgallery och Huawei Mobile Services, eller om det är tillfälligt eftersom det fortfarande handlar om en betaversion av operativsystemet återstår att se. Ytterligare ett alternativ är att det handlar om en stegvis utfasning av Android-likheter där en kommande Harmony OS 3 ska bli mer befriat från Android.