Kinesiskt nyår bjuder på överraskningar hos Google

I samband med det kinesiska nyåret då Tigers år kommer att inledas, roar sig Google med att lägga in lite överraskningar i sin sökmotor. Att använda sökmotorn för att söka efter exempelvis ”kinesiskt nyår”, ”Chinese New Year”, “Year of the Tiger” eller ”Lunar New Year” resulterar i ett vanligt sökresultat, men kort därefter briserar fyrverkerier på skärmen.

På de flesta mobiltelefoner startar fyrverkeriet automatiskt, men det visas även knapp för att starta det eller om du vill se det fler gånger.

Google brukar ha för vana att utsätta sina användare för den här typen av påhitt, och har tidigare bland annat gjort det i samband med Star Wars-dagen den 4 maj och vid Pride-månaden i juni.