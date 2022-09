Lenovo lanserar skärmglasögon

I stället för olika varianter av glasögon för artificiell och förstärkt verklighet så lanserar Lenovo glasögonen Glasses T1 som enklast kan beskrivas som glasögon med en skärm framför varje öga. Varje skärm är en mikro-OLED-skärm med en kontrast på 10.000:1 med Full HD-upplösning (1920x1080 pixlar) och en uppdateringsfrekvens på 60hz.

Glasögonen ansluts via usb C till den enhet man vill använda som bildkälla, och det ingår även en Lightning-adapter som gör det möjligt att ansluta exempelvis en Iphone. Det ska även komma en hdmi-adapter och en Digital AV-adapter som extra tillbehör. Glasögonen har även högtalare som riktas in i öronen vilket gör ljudet någorlunda privat.

Den första tanken som säkert många får är att använda glasögonen för att titta på film, men enligt Lenovo finns det även ett mer seröst användningsområde. Glasögonen är även tänkta att användas i situationer där information inte får tjuvtittas på eller visas upp, där ska glasögonen kunna användas som en datormonitor som bara användaren själv kan se utan att visa något för omgivningen.

Lenovo Glasses T1 kommer att släppas i Kina senare i år och på utvalda marknaden i världen under nästa år, men det är inte sagt vilka marknader det kan handla om. Det finns inte heller något officiellt pris på glasögonen, men det ryktas om en prislapp i trakterna av 5000 kronor.