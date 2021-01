LG kan sluta tillverka mobiltelefoner helt – internt brev från VD läckt

LG har under lång tid varit en del av mobiltelefonmarknaden, och det var under CES tidigare denna månad som LG bland annat visade upp en mobiltelefon med rullbar skärm. Eventuellt kanske den telefonen aldrig blir verklighet på butikshyllorna då läckt information antyder att LG eventuellt kan komma att lämna mobilmarknaden. Det är den koreanska tidningen The Korea Herald som publicerar information om ett internt brev som LG-chefen Kwon Bong-Seok ska ha skickat till anställda där han skriver att "oavsett eventuella förändringar i affärsverksamheten för smarttelefoner kommer anställningar att bibehållas, så det finns ingen anledning att oroa sig."

I en kommentar till The Verge förnekar inte en talesperson för LG informationen utan säger att det är hög tid för företaget att göra en objektiv bedömning av marknaden, och att man överväger alla möjligheter inklusive från att sälja eller skala ner verksamheten till att lägga ner verksamheten för smartmobiler. Den senaste tiden har det ryktats om att LG kan komma att sälja sin mobilverksamhet. I Sverige är det länge sedan som LG var aktiva på mobilmarknaden. 2018 aviserade man en nystart här men det följdes snabbt av information om att verksamheten skulle "ta en paus" här. I samband med det slutade den personal som arbetat med mobilerna sina tjänster på LG i Norden och verksamheten har alltså efter det inte återupptagits, även om LG drivit vidare sin mobilförsäljning på andra marknader.