Mer kontroll i Whatsapp

Meddelandeappen Whatsapp arbetar med att släppa ett par nya funktioner som ska ge användarna större möjligheter att kunna vara osynliga samt längre tid att radera meddelanden som kanske inte borde ha skickats till att börja med.

Möjligheten att kalla tillbaka skickade meddelande, den så kallade Delete For Everyone-funktionen, gör det förtillfället möjligt att ånga skickade meddelanden men bara upp till lite över en timma efter att de skickades. Nu har Whatsapp börja skicka ut en uppdaterad version av Delete For Everyone so förlänger tidsgränsen till 60 timmar. Det är inte sagt när ändringen kommer att dyka upp i den publika versionen, men eftersom det ligger i beta behöver det inte vara speciellt långt in i framtiden.

En annan funktion som också ligger i betatestning är möjligheten för användaren att kunna dölja sin onlinestatus och därmed i praktiken bli osynliga för andra användare om man inte vill visa att man egentligen är tillgänglig. Det ska även bli möjligt att välja osynlighetsstatus så att alla, inga, eller bra utvalda kontakter kan se att du är online.