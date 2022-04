Microsoft satsar på Android

Microsoft uppges göra en satsning på Android genom att slå ihop flera tidigare fristående avdelningar till en enda Android-division under ledning av Panos Panay. Företaget arbetar redan väldigt mycket med Googles operativsystem och har även ett flertal Android-relaterade patent.

Den nya avdelningen som uppges heta Android Microsoft Platform and Experiences (AMPX) innehåller bland annat utvecklingsgrupperna för Surface Duo OS, SwiftKey, Phone Link, Microsoft Launcher. Tidigare utvecklares flera av dessa under Microsoft Mobile Experiences (MMX) som även utvecklar ett flertal appar för Ios och Ipad OS, men den nya ommöbleringen gör att all Android-utveckling kommer att utföras ”under samma tak”.

Det ryktas om att Microsoft planerar att göra Android-mobiler till en form av expansioner av Windows med väldigt tät integration mellan enheterna, ungefär på samma sätt som mellan Iphone och Mac.