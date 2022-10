Microsoft vill lansera egen app-butik för spel

De senaste åren har både Apple och Google från gång till annan hamnat i myndigheternas fokus för hur de kontrollerar sina app-butiker och att det finns en brist på konkurrens på de olika plattformarna.

Nu kan Microsoft komma att blanda sig i detta genom att lansera en egen app-butik som i varje fall inledningsvis koncentrerar sig på mobilspel. Det har kommit fram under den pågående utredningen av engelska Competition and Markets Authority (CMA) kring Microsofts uppköp av företaget Activision Blizzard. Där har det kommit fram information om att företaget planerar att skapa en Xbox-märkt mobilspelsbutik för att ta sig an Google Play Store och Apple App Store, och som skulle fungera som en form av expansion av Xbox Store.

I och med det troliga uppköpet av Activision Blizzard får Microsoft företaget till en rad omåttligt populära mobilspel som Candy Crush Saga och Call of Duty: Mobile, vilka i sig skulle kunna vara tillräckligt för att göra spelare intresserade av att ha ytterligare en app-butik i sina mobiler. Genom att lansera en egen butik skulle företaget därmed kunna kringgå en rad av de restriktioner och regler som finns i de befintliga Google Play Store och Apple App Store. Man skulle dock fortfarande få en del problem med Apples restriktioner som sträcker sig långt utanför reglerna för App Store.

Microsofts planer för en egen spelbutik skulle i förlängningen även kunna innebära att det finns planer för en form av Microsoft Store även för företagets övriga appar som ligger utanför spelramen.